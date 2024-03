Éliminée par Maria Sakkari en huitièmes de finale à Indian Wells (6−2, 3–6, 6–3) après un très beau parcours, la Française Diane Parry (61e) sera sans doute consolée par les propos très élogieux de son adver­saire en confé­rence de presse.

« J’ai joué un très bon premier set. J’ai été très solide, très patiente. J’ai très bien servi. J’ai fait les bons choix. Rester patiente et agres­sive dans ce troi­sième set a été la clé. C’est une très bonne joueuse. C’est la première fois que je la joue et je suis impres­sionnée. Si elle peut déve­lopper son jeu, elle peut être la Mauresmo 2.0. Elle joue diffé­rem­ment des autres. C’est ce qui la rend diffi­cile et déli­cate à jouer. »