Qualifiée pour les demi‐finales du WTA 1000 d’Indian Wells alors qu’elle était menée 4–6, 1–3 par l’inu­sable tchèque Petra Kvitova, Maria Sakkari, lors de son inter­view sur le court après la rencontre, a préféré insister sur la carrière et la person­na­lité excep­tion­nelles de son adver­saire plutôt que sur sa propre perfor­mance. La classe.

« Petra est l’une des joueuses que je respecte le plus. Elle a gagné telle­ment de titres, mais c’est surtout une fille incroyable, une très bonne personne. Non seule­ment une joueuse incroyable, mais sa person­na­lité et toutes les choses qu’elle a traver­sées dans sa carrière… Il y a beau­coup de respect de ma part. »