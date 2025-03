Après sa deuxième victoire de la saison au premier tour du WTA 1000 d’Indian Wells face à Bernarda Pera, Caroline Garcia s’at­ta­quait à une montagne ce vendredi : Iga Swiatek.

Et le duel a été à sens unique (6−2, 6–0). La Polonaise, affutée et en forme, a large­ment profité des carences de la Française qui n’est clai­re­ment pas prête pour ce genre de combat.

Swinging in Paradise 🌴@iga_swiatek powers past Garcia with a 6–2, 6–0 victory to begin her title defense !#TennisParadise pic.twitter.com/1umndVthJm