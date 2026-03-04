Alors que le fléau des paris sportifs continue de faire beaucoup de mal au tennis et à ses pratiquants, le récent témoignage de l’actuelle 138e mondiale, Lucrezia Stefanini, est absolument glaçant.
Engagée sur les qualifications du WTA 1000 d’Indian Wells et opposée à l’Andorrane, Victoria Jimenez Kasintseva (97e), la joueuse italienne a révélé dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram qu’elle avait été tout bonnement menacé de mort en cas de victoire.
Finalement battue en trois manches après une bataille de 3 heures de jeu, Stefanini, qui n’a jamais lâché, s’est longuement exprimée après la rencontre sur cette sombre et triste histoire.
𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗶𝗻𝗶 : 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗹𝗹𝘀— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 4, 2026
«Verso l’una ho ricevuto un messaggio Whatsapp dove mi minacciavano se avessi vinto la partita di ieri. Minacciavano me e la mia famiglia. Hanno… pic.twitter.com/EiqYnpbjDZ
« Aujourd’hui, je fais cette vidéo pour vous raconter ce qui m’est arrivé hier. Hier, vers 13 h, j’ai reçu un message WhatsApp me menaçant si je gagnais le match. Ils m’ont menacée, moi et ma famille. Ils ont mentionné mes parents, mon adresse et m’ont envoyé la photo d’une arme. Je fais cette vidéo et je partage cette histoire parce que je trouve inadmissible de me mettre cette pression et ce malaise avant un match et de me faire me sentir en danger. Je ne peux pas me permettre d’être intimidée. Je suis immédiatement allée le signaler à la WTA, qui a renforcé ma sécurité, m’a fait ramener ma voiture après mon match et a été très attentive à mes besoins. Tout le tournoi s’est mobilisé pour assurer ma sécurité. Je voulais vous le dire, mais malgré cela, je me suis battue jusqu’au bout pour gagner mon match car je ne peux pas me permettre d’être intimidée ou influencée par mon travail. Je pense que c’est un métier, mais c’est aussi un plaisir, une expérience enrichissante, c’est notre passion, et je n’arrive pas à croire, je n’imagine pas que des menaces ou… ce sport en soit arrivé là. »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 14:33