Alors que le fléau des paris spor­tifs continue de faire beau­coup de mal au tennis et à ses prati­quants, le récent témoi­gnage de l’ac­tuelle 138e mondiale, Lucrezia Stefanini, est abso­lu­ment glaçant.

Engagée sur les quali­fi­ca­tions du WTA 1000 d’Indian Wells et opposée à l’Andorrane, Victoria Jimenez Kasintseva (97e), la joueuse italienne a révélé dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram qu’elle avait été tout bonne­ment menacé de mort en cas de victoire.

Finalement battue en trois manches après une bataille de 3 heures de jeu, Stefanini, qui n’a jamais lâché, s’est longue­ment exprimée après la rencontre sur cette sombre et triste histoire.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗶𝗻𝗶 : 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗹𝗹𝘀



«Verso l’una ho rice­vuto un messaggio Whatsapp dove mi minac­cia­vano se avessi vinto la partita di ieri. Minacciavano me e la mia fami­glia. Hanno… pic.twitter.com/EiqYnpbjDZ — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 4, 2026

« Aujourd’hui, je fais cette vidéo pour vous raconter ce qui m’est arrivé hier. Hier, vers 13 h, j’ai reçu un message WhatsApp me mena­çant si je gagnais le match. Ils m’ont menacée, moi et ma famille. Ils ont mentionné mes parents, mon adresse et m’ont envoyé la photo d’une arme. Je fais cette vidéo et je partage cette histoire parce que je trouve inad­mis­sible de me mettre cette pres­sion et ce malaise avant un match et de me faire me sentir en danger. Je ne peux pas me permettre d’être inti­midée. Je suis immé­dia­te­ment allée le signaler à la WTA, qui a renforcé ma sécu­rité, m’a fait ramener ma voiture après mon match et a été très atten­tive à mes besoins. Tout le tournoi s’est mobi­lisé pour assurer ma sécu­rité. Je voulais vous le dire, mais malgré cela, je me suis battue jusqu’au bout pour gagner mon match car je ne peux pas me permettre d’être inti­midée ou influencée par mon travail. Je pense que c’est un métier, mais c’est aussi un plaisir, une expé­rience enri­chis­sante, c’est notre passion, et je n’arrive pas à croire, je n’imagine pas que des menaces ou… ce sport en soit arrivé là. »