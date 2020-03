Patron de la WTA, Steve Simon (ancien directeur du tournoi d’Indian Wells) a réagi au report d’Indian Wells en raison du coronavirus : « La première chose et la plus importante est de dire que la priorité est la santé des joueuses, du personnel, des bénévoles et de toutes les personnes qui travaillent sur l’événement. La WTA comprend le problème du coronavirus et nous sommes déçus pour les joueuses et les sponsors. Nous comprenons la décisions car la santé passe avant tout. Il est encore trop tôt pour spéculer sur ce qui peut arriver avec les autres tournois, nous allons donc continuer à suivre la situation. »

