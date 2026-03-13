Elina Svitolina réalise un début de saison de très haut‐niveau. Son succès face à Swiatek confirme sa nouvelle dynamique. La femme de Monfils semble vraiment avoir passé un cap. En conférence de presse, elle a expliqué le processus qui l’a amené à progresser et surtout à être plus relâchée, et donc plus performante.
« Le temps que je me suis accordé, d’abord mentalement, a fait une énorme différence pour moi, car j’étais submergée. J’étais tout simplement épuisée, vidée. En plus, je me mets peut‐être trop de pression, mais bon, avec tout ce que j’ai à gérer, c’est vraiment beaucoup. Alors parfois, vous savez, c’est important de prendre un peu de temps pour soi, et parfois, comme je l’ai fait, ça m’a vraiment aidé à tout lâcher prise et à repartir de zéro. Je n’ai pas joué pendant un mois. J’ai fait un peu de travail physique, du fitness pour améliorer des petits détails, de la prévention. Puis j’ai repris progressivement l’entraînement spécifique au terrain et j’ai retrouvé mon coach et l’équipe. Alors, je crois que ça m’a vraiment redonné un second souffle, car après avoir été submergée par les événements, être à nouveau prête à affronter les difficultés et à raviver cette flamme intérieure, car je pense que c’est ce qui me motive. Quand je n’ai plus cette flamme, je n’ai plus envie de m’entraîner, je n’ai plus envie de faire cette routine, car au tennis, la routine est primordiale »
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 14:55