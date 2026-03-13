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Svitolina a trouvé la clé de sa réus­site : « J’étais submergée. J’étais tout simple­ment épuisée, vidée. C’était impor­tant de prendre du temps pour moi comme je l’ai fait »

Par
Laurent Trupiano
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Elina Svitolina réalise un début de saison de très haut‐niveau. Son succès face à Swiatek confirme sa nouvelle dyna­mique. La femme de Monfils semble vrai­ment avoir passé un cap. En confé­rence de presse, elle a expliqué le processus qui l’a amené à progresser et surtout à être plus relâ­chée, et donc plus performante.

« Le temps que je me suis accordé, d’abord menta­le­ment, a fait une énorme diffé­rence pour moi, car j’étais submergée. J’étais tout simple­ment épuisée, vidée. En plus, je me mets peut‐être trop de pres­sion, mais bon, avec tout ce que j’ai à gérer, c’est vrai­ment beau­coup. Alors parfois, vous savez, c’est impor­tant de prendre un peu de temps pour soi, et parfois, comme je l’ai fait, ça m’a vrai­ment aidé à tout lâcher prise et à repartir de zéro. Je n’ai pas joué pendant un mois. J’ai fait un peu de travail physique, du fitness pour améliorer des petits détails, de la préven­tion. Puis j’ai repris progres­si­ve­ment l’en­traî­ne­ment spéci­fique au terrain et j’ai retrouvé mon coach et l’équipe. Alors, je crois que ça m’a vrai­ment redonné un second souffle, car après avoir été submergée par les événe­ments, être à nouveau prête à affronter les diffi­cultés et à raviver cette flamme inté­rieure, car je pense que c’est ce qui me motive. Quand je n’ai plus cette flamme, je n’ai plus envie de m’en­traîner, je n’ai plus envie de faire cette routine, car au tennis, la routine est primordiale »

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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