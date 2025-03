Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début du WTA 1000 d’Indian Wells, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem, Iga Swiatek, a inter­rogée sur l’im­pact des paris spor­tifs sur le sport. Et, d’abord hési­tante, elle a donné son point de vue de joueuse.

Question : « Les jeux d’argent sont devenus une partie impor­tante de ce sport et les sites de paris rapportent beau­coup d’argent. Les jeux d’argent sont‐ils bons ou mauvais pour le sport, ou les deux ? »

Swiatek : « Oh, je ne pense pas être prêt à répondre à cette ques­tion parce que je n’y ai jamais vrai­ment réfléchi, parce que j’ai toujours pensé que c’était comme ça. Il n’y a pas lieu de se demander si c’est bon ou mauvais. Il y en aura toujours puisque c’est un gros busi­ness. Je pense que ce que nous ressen­tons en tant que joueurs, ce sont les commen­taires néga­tifs et la haine. Les gens perdent parfois de l’argent parce que nous perdons ou nous gagnons. C’est donc ce qui nous affecte. Je pense que ce n’est pas positif et que ce n’est pas bon du tout. Mais, vous savez, la haine sera toujours présente sur Internet. Il y a des moyens de l’ar­rêter avec des algo­rithmes et des appli­ca­tions qui la bloquent. Mais les gens diffusent sur Internet tout ce qu’ils veulent, parce que c’est facile. C’est donc la partie qui nous touche le plus. Mais pour ce qui est du concept de jeu et de l’ac­ti­vité commer­ciale, je ne suis pas vrai­ment en mesure de dire ce qu’il en est. Désolée. »