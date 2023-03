L’élimination en huitièmes de finale de l’Open d’Australie contre Elena Rybakina a forcé­ment été diffi­cile à encaisser pour Iga Swiatek, grande favo­rite de chaque tournoi auquel elle parti­cipe. Titrée à Doha et fina­liste à Dubaï depuis, elle a néan­moins vite effacé cette déception.

Après son match contre Bianca Andreescu à Indian Wells, durant lequel elle a été bous­culée mais qu’elle fina­le­ment remporté en deux sets (6−3, 7–6[1], en 2h08 de jeu), la numéro 1 mondial a évoqué son travail mental pour pouvoir mieux gérer la pression.

« Après l’Open d’Australie, j’ai beau­coup travaillé pour ne pas avoir l’im­pres­sion de jouer pour ne pas perdre. Je me le rappelle souvent, j’en­lève la pres­sion, je me rappelle que je suis là pour courir, pour jouer des échanges plus longs, je ne m’at­tends pas à ce que chaque coup soit parfait. J’ai juste changé mon état d’es­prit, j’aime me plonger dans tout ce qui concerne le tennis, mais il y a eu un battage média­tique avec le clas­se­ment qui m’a occupé la tête pendant un certain temps », a révélé la Polonaise, qui affron­tera Emma Raducanu en huitièmes de finale du tournoi californien.