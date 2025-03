Lors de la dernière émis­sion de « Sans Filet » de Winamax, consacré le jour­na­liste Frédéric Verdier n’a pas épargné Iga Swiatek après sa nouvelle défaite contre Mirra Andreeva, à l’oc­ca­sion des demi‐finales du WTA 1000 d’Indian Wells.

« Je suis désolé mais en termes d’intentions de jeu, c’est Andreeva qui a été plus auda­cieuse, qui a un jeu plus complet. Elle a été plus mature. Qu’est-ce qu’elle a changé en deux ans. Elle va cher­cher les points et les matchs. Elle n’attend pas la faute adver­saire et pour­tant, contre Swiatek, les fautes sont venues. En revers comme en coup droit, Swiatek a beau­coup arrosé. Et une fois de plus, on la sent très nerveuse, très fébrile quand l’adversité est au rendez‐vous. Je ne la sens pas capable de trouver des solu­tions. Elle file un très mauvais coton. »