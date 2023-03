Qualifiée pour les demi‐finales sur le WTA 1000 d’Indian Wells, sa troi­sième de rang après Doha (victoire) et Dubaï (défaite en finale), Iga Swiatek va retrouver cette nuit (pas avant 2h du matin) celle contre qui elle s’est inclinée en début de saison en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, la Kazakh Elena Rybakina (10e).

Et lors de sa confé­rence de presse après sa victoire sur la Roumaine Sorana Cirstea ce jeudi, la Polonaise a tenté de répondre à une ques­tion loin d’être évidente : « Qu’est‐ce qui vous distingue des autres joueuses ».

« Un peu de tout. Franchement, je ne sais pas comment les autres joueuses travaillent et ce qu’elles font la plupart du temps, mais je sais que je fais tout de manière 100 % profes­sion­nelle et que je prends soin de chaque détail. Tout s’emboîte et me donne d’ex­cel­lents résul­tats, mais il n’y a pas de solu­tion unique ou de méthode miracle. J’ai du mal à vrai­ment mettre le doigt dessus. »