Iga Swiatek n’avait pas rejoué contre Qinwen Zheng depuis la victoire surprise de cette dernière en demi‐finales des Jeux Olympiques de Paris (6−2, 7–5). La quin­tuple lauréate en Grand Chelem atten­dait ses retrou­vailles avec la Chinoise, qu’elle a battue pour la septième fois en huit matchs à l’oc­ca­sion des quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells (6−3, 6–3).

« Je veux me montrer à moi‐même et à tout le monde que je peux le faire. Je le savais déjà avant le match des Jeux olym­piques et je le sais main­te­nant, mais oui, ce n’est pas agréable de perdre contre quel­qu’un, alors c’est sûr que vous voulez une revanche, même s’il n’y a rien de personnel. Je pense que c’est le cas de toutes les joueurs contre qui j’ai perdu », a reconnu la Polonaise en confé­rence de presse.