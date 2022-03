Interrogée sur ses prises de posi­tion contre la guerre en confé­rence de presse suite à sa victoire face à Angelique Kerber (4–6, 6–2, 6–3), Iga Swiatek a tenu à se disso­cier du discours des instances même si elle salue l’im­pli­ca­tion de la WTA. Selon la Polonaise, il est impor­tant que chaque indi­vidu puisse exprimer son point de vue.

« C’est ma déci­sion et mon point de vue. Oui, je vois ce que la WTA publie et ses décla­ra­tions, mais honnê­te­ment, si je fais une décla­ra­tion, c’est mon affaire. Nous avons tous le droit de dire ce que nous croyons, d’avoir nos opinions. Je ne fais qu’ex­primer la mienne, je me fiche de ce que disent les autres entre­prises. Bien sûr, je suis heureux que la WTA soit impli­quée car je pense que c’est impor­tant, mais je pense que je vais avoir d’autres initia­tives de mon côté après le tournoi, c’est mon idée. »