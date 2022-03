Particulièrement marquée par la guerre entre l’Ukraine et la Russie comme en témoigne son discours plein d’émotion lors de la remise des prix après son sacre à Doha, Iga Swiatek est revenue sur cette période compli­quée et incer­taine lors d’une inter­view à Eurosport.

« Pour moi, le plus impor­tant est d’uti­liser ma voix. Je n’ai que 20 ans, donc je ne suis pas un expert et je ne sais pas comment faire la guerre, mais je veux que le sport relie les gens, qu’il apporte un peu de joie et que tous les joueurs aient une voix simi­laire pour pouvoir lutter ensemble. Nous sommes popu­laires et nous avons une certaine influence sur les gens de nos pays, alors pour­quoi ne pas en profiter ? Je suis assez fière des Polonais en ce moment, qu’ils accueillent vrai­ment les Ukrainiens qui ont traversé la fron­tière et qu’ils soient vrai­ment ouverts d’es­prit. Et j’es­père que les choses auxquelles je pense vont bien se passer et que je vais avoir un peu plus d’influence. »