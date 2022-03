La joueuse polo­naise a sorti Simona Halep avec la manière (7–6 (6), 6–4). En finale, elle affron­tera Sakkari qui a sorti la tenante du titre l’Espagnol, Badosa.

Iga est plutôt satis­faite de son jeu qui est devenu plus agressif : « Le chan­ge­ment dans mon jeu me permet de gagner plus faci­le­ment des matchs et parfois les duels sont plus agréables pour moi que si je recu­lais comme j’ai pu le faire dans le passé. Je suis très heureuse de pouvoir équi­li­brer agres­si­vité et contrôle, car je pense que c’est la chose la plus impor­tante au tennis, car nous sommes vrai­ment très puis­santes et nous pouvons frapper très fort, mais nous devons choisir les bons moments. Et je n’avais pas l’im­pres­sion de choisir les bons moments avant, mais je pense que cela vient aussi avec un peu d’expérience. »