Swiatek sur son adver­saire en huitièmes de finale : « Elle est un peu la Roger Federer du circuit féminin »

Baptiste Mulatier
En confé­rence de presse après sa victoire contre Maria Sakkari (6−3, 6–2), qui l’avait battue en quarts de finale à Doha, Iga Swiatek s’est projetée sur son prochain défi à Indian Wells. 

La Polonaise affron­tera en huitièmes de finale la Tchèque Karolina Muchova (13e mondiale), une adver­saire qu’elle respecte énormément. 

« J’ai peut‐être un bilan favo­rable contre elle (4−1), mais me souviens de tous ces matchs que j’ai disputés contre elle, où j’étais parfois menée, par exemple, avec un break dans le troi­sième set. C’est une joueuse incroyable, et la plupart du temps, nos matchs ont été très serrés. Ça va être diffi­cile, mais je suis prête à me battre. Honnêtement, j’adore jouer contre elle. J’adore aussi regarder Karolina jouer. C’est agréable de voir quel­qu’un jouer de manière aussi intel­li­gente et fluide. Elle est un peu la Roger Federer du circuit féminin. »

Un compli­ment de taille de la part de la sextuple lauréate en Grand Chelem, qui devrait forcé­ment toucher Muchova.

Publié le mardi 10 mars 2026 à 13:58

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

