En conférence de presse après sa victoire contre Maria Sakkari (6−3, 6–2), qui l’avait battue en quarts de finale à Doha, Iga Swiatek s’est projetée sur son prochain défi à Indian Wells.
La Polonaise affrontera en huitièmes de finale la Tchèque Karolina Muchova (13e mondiale), une adversaire qu’elle respecte énormément.
« J’ai peut‐être un bilan favorable contre elle (4−1), mais me souviens de tous ces matchs que j’ai disputés contre elle, où j’étais parfois menée, par exemple, avec un break dans le troisième set. C’est une joueuse incroyable, et la plupart du temps, nos matchs ont été très serrés. Ça va être difficile, mais je suis prête à me battre. Honnêtement, j’adore jouer contre elle. J’adore aussi regarder Karolina jouer. C’est agréable de voir quelqu’un jouer de manière aussi intelligente et fluide. Elle est un peu la Roger Federer du circuit féminin. »
Un compliment de taille de la part de la sextuple lauréate en Grand Chelem, qui devrait forcément toucher Muchova.
Publié le mardi 10 mars 2026 à 13:58