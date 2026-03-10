En confé­rence de presse après sa victoire contre Maria Sakkari (6−3, 6–2), qui l’avait battue en quarts de finale à Doha, Iga Swiatek s’est projetée sur son prochain défi à Indian Wells.

La Polonaise affron­tera en huitièmes de finale la Tchèque Karolina Muchova (13e mondiale), une adver­saire qu’elle respecte énormément.

« J’ai peut‐être un bilan favo­rable contre elle (4−1), mais me souviens de tous ces matchs que j’ai disputés contre elle, où j’étais parfois menée, par exemple, avec un break dans le troi­sième set. C’est une joueuse incroyable, et la plupart du temps, nos matchs ont été très serrés. Ça va être diffi­cile, mais je suis prête à me battre. Honnêtement, j’adore jouer contre elle. J’adore aussi regarder Karolina jouer. C’est agréable de voir quel­qu’un jouer de manière aussi intel­li­gente et fluide. Elle est un peu la Roger Federer du circuit féminin. »

Un compli­ment de taille de la part de la sextuple lauréate en Grand Chelem, qui devrait forcé­ment toucher Muchova.