Au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Iga Swiatek va retrouver Maria Sakkari, qui l’a battue le 12 février dernier en quarts de finale du tournoi de Doha (2−6, 6–4, 7–5).

Et la sextuple lauréate en Grand Chelem semble exac­te­ment savoir ce qu’elle doit améliorer.

« Je pense qu’à Doha, la raison de ma défaite était assez évidente pour moi, et dès que j’ai quitté le court, j’ai su ce que je devais améliorer. Sur le plan tech­nique, je ne m’étais pas vrai­ment préparée comme il fallait pour certains coups. Quand nous sommes rentrées à la maison, je me suis vrai­ment entraînée dur », a affirmé la deuxième joueuse mondiale en confé­rence de presse.

Sakkari est prévenue !