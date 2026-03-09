Au troisième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Iga Swiatek va retrouver Maria Sakkari, qui l’a battue le 12 février dernier en quarts de finale du tournoi de Doha (2−6, 6–4, 7–5).
Et la sextuple lauréate en Grand Chelem semble exactement savoir ce qu’elle doit améliorer.
« Je pense qu’à Doha, la raison de ma défaite était assez évidente pour moi, et dès que j’ai quitté le court, j’ai su ce que je devais améliorer. Sur le plan technique, je ne m’étais pas vraiment préparée comme il fallait pour certains coups. Quand nous sommes rentrées à la maison, je me suis vraiment entraînée dur », a affirmé la deuxième joueuse mondiale en conférence de presse.
Sakkari est prévenue !
Publié le lundi 9 mars 2026 à 13:40