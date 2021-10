Tombeuse surprise de Garbine Muguruza (6–3, 1–6, 6–3) au deuxième tour d’Indian Wells alors que l’Espagnole restait sur un titre à Chicago, Alja Tomljanovic était parti­cu­liè­re­ment soulagée en confé­rence de presse d’après match. Revancharde après trois défaites de rang face à la 6e mondiale, l’Australienne a reconnu avoir tout parti­cu­liè­re­ment préparé cette rencontre.

« J’ai vrai­ment pensé à nos précé­dentes confron­ta­tions. Mais j’ai juste pris tous les points posi­tifs, toutes les choses que je pouvais utiliser pour ce match. Je me suis aussi souvenue que je l’avais battue une fois, il y a long­temps (en 2014, ndlr), et cela m’a donné confiance que je pouvais le faire à nouveau. Il y a eu quelques matchs serrés qui n’ont pas tourné en ma faveur, mais cette fois, je me suis juste concen­trée sur son jeu et sur ce que je pouvais faire de mon côté pour lui faire mal, ça m’a aidé. Je voulais vrai­ment la battre, j’y croyais à 100%. »