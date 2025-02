Le direc­teur du tournoi d’Indian Wells a essayé tant bien que mal de « sauver » les appa­rences après le petit fiasco au sujet de l’in­vi­ta­tion offerte à Venus alors même qu’elle n’était pas au courant. Dans un tweet, Tommy tente donc l’im­pos­sible alors que tout le monde a bien compris qu’il s’agis­sait d’une grosse bavure.

A Message From Tournament Director Tommy Haas :



“Our team has been informed that Venus is not accep­ting the wild card this year. We wish Venus all the best and hope to see her back in Indian Wells in the future.”