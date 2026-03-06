Venus Williams n’était pas de très bonne humeur ce jeudi, à l’oc­ca­sion du premier tour du WTA 1000 d’Indian Wells.

Après avoir passé ses nerfs sur l’ar­bitre lors de sa défaite contre la Française, Diane Parry (6−3, 6–7, 6–1), l’Américaine de 45 ans a pesté contre les condi­tions de jeu très venteuses lors de son passage en confé­rence de presse. Et elle n’a pas hésité à remettre, de manière un peu gratuite, un jour­na­liste à sa place. Extraits.

Q. Comment évalueriez‐vous votre niveau de jeu actuel ? Vous savez, il y a eu des moments où votre raquette semblait encore avoir un peu de magie, et d’autres où vous sembliez dépassée. Comment évalueriez‐vous person­nel­le­ment votre niveau de jeu et votre jeu en général ?

Venus Williams : Eh bien, je pense qu’au­jourd’hui n’est pas le jour idéal pour faire une évalua­tion de mon niveau de jeu. C’est impos­sible de jouer dans ces condi­tions. De plus, lors de mon match à Austin, les condi­tions étaient égale­ment impos­sibles. J’ai joué mes deux derniers matchs dans des condi­tions très diffi­ciles. À Austin, j’ai refusé de céder et de changer mon jeu, et j’ai perdu très rapi­de­ment. Aujourd’hui, j’ai essayé de m’adapter. Ce n’est pas facile. On ne peut se fier à rien de ce qu’on fait sur le terrain. Tu devrais aller jouer dans ce vent et tu me diras si tu peux créer de la magie ou si tu peux être parfait ou non.