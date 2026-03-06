Venus Williams n’était pas de très bonne humeur ce jeudi, à l’occasion du premier tour du WTA 1000 d’Indian Wells.
Après avoir passé ses nerfs sur l’arbitre lors de sa défaite contre la Française, Diane Parry (6−3, 6–7, 6–1), l’Américaine de 45 ans a pesté contre les conditions de jeu très venteuses lors de son passage en conférence de presse. Et elle n’a pas hésité à remettre, de manière un peu gratuite, un journaliste à sa place. Extraits.
Q. Comment évalueriez‐vous votre niveau de jeu actuel ? Vous savez, il y a eu des moments où votre raquette semblait encore avoir un peu de magie, et d’autres où vous sembliez dépassée. Comment évalueriez‐vous personnellement votre niveau de jeu et votre jeu en général ?
Venus Williams : Eh bien, je pense qu’aujourd’hui n’est pas le jour idéal pour faire une évaluation de mon niveau de jeu. C’est impossible de jouer dans ces conditions. De plus, lors de mon match à Austin, les conditions étaient également impossibles. J’ai joué mes deux derniers matchs dans des conditions très difficiles. À Austin, j’ai refusé de céder et de changer mon jeu, et j’ai perdu très rapidement. Aujourd’hui, j’ai essayé de m’adapter. Ce n’est pas facile. On ne peut se fier à rien de ce qu’on fait sur le terrain. Tu devrais aller jouer dans ce vent et tu me diras si tu peux créer de la magie ou si tu peux être parfait ou non.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 12:12