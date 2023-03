Quelques jours après avoir fait une crise de panique, avant d’en­trer sur le court pour affronter Sabalenka au troi­sième tour à Indian Wells, à cause d’une conver­sa­tion avec le PDG de la WTA, Steve Simon, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (33 ans, 95e mondiale), a décidé de s’ex­primer plus longue­ment sur cet inci­dent dans les colonnes de L’Équipe.

« Toute la discus­sion m’a scan­da­lisée. J’ai d’abord compris qu’il n’ai­de­rait pas les joueuses ukrai­niennes, de quelque manière que ce soit. On doit gérer nos problèmes sans aucun soutien de la WTA. Ensuite, il est pour la parti­ci­pa­tion des Russes et des Biélorusses aux Jeux Olympiques. Selon lui, cela ne viole aucun prin­cipe olym­pique. Il était très affir­matif. Il a dit que ce serait pareil dans le tennis. Ma grande peur désor­mais, c’est que nos noms soient utilisés de manière néga­tive dans le futur. Et puis, le plus révol­tant, c’est qu’il consi­dère que les joueuses russes et biélo­russes peuvent soutenir l’in­va­sion de mon pays sans être sanc­tion­nées. Selon lui, c’est simple­ment leur opinion et ça ne devrait pas me blesser. Mais évidem­ment que ça me blesse, et pas qu’un peu ! C’est diffi­cile de comprendre comment quel­qu’un peut penser que l’in­va­sion d’un pays ou le géno­cide d’une nation est tolé­rable. Tout ça est très doulou­reux et épou­van­table à vivre pour moi. Ce que ça veut dire, c’est qu’on peut être entourés de gens qui soutiennent cette guerre. »