La tension monte d’un cran entre les joueurs ukrai­niens et les instances diri­geantes du tennis. Il y a quelques jours, le Daily Mail annon­çait que la Fédération britan­nique et Wimbledon avaient craqué sous la pres­sion de l’ATP et de la WTA en mettant fin pour 2023 au bannis­se­ment des Russes et Biélorusses.

Et ce lundi, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (95e), a déclaré forfait juste avant son 3e tour contre Aryna Sabalenka à Indian Wells avant de faire au média BTU des révé­la­tions fracas­santes sur le PDG de la WTA, Steve Simon.

« Il y a quelques jours, j’ai eu une conver­sa­tion avec le direc­teur général de la WTA, Steve Simon, et j’ai été abso­lu­ment choquée par ce que j’ai entendu. Il m’a dit que lui‐même ne soute­nait pas la guerre, mais que si les joueurs russes ou biélo­russes la soute­naient, il ne s’agis­sait que de leur propre opinion, et que l’opi­nion d’autres personnes ne devait pas me déranger. En même temps, il m’a fait remar­quer que si cela lui arri­vait et qu’il était à ma place, il se senti­rait terri­ble­ment mal. J’ai été abso­lu­ment choquée par cette conver­sa­tion, et déjà lors du dernier match, c’était incroya­ble­ment diffi­cile de jouer. Et aujourd’hui (lundi), quand il a fallu se rendre sur le court, j’ai eu une crise de panique, c’était trop pour moi. »

La réponse du prin­cipal inté­ressé ne devrait pas tarder.