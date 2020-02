Kim Clijsters poursuit son retour sur le circuit. Pour son premier match, la Belge avait plutôt fait bonne impression au premier tour de Dubaï en cédant 6-2, 7-6(6) face à Garbine Muguruza. La joueuse de 36 ans doit ensuite disputer le tournoi de Monterrey au Mexique (2 au 8 mars) avant de se rendre à Indian Wells (9 au 22 mars) où elle a reçu une wild-card des organisateurs. L’ancienne numéro 1 mondial a remporté le titre à deux reprises en Californie (2003 et 2005). Après le désert californien, Kim Clijsters a confirmé qu’elle restera aux Etats-Unis puisqu’elle ira à Charleston (6 au 12 avril).

We are thrilled to welcome two-time champion @Clijsterskim back to #TennisParadise 🌴👏#BNPPO20 https://t.co/hpSs2c0jk5

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 27, 2020