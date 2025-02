Le direc­teur du tournoi Tommy Haas a très mal débuté son édition 2025 d’Indian Wells, presque consi­déré comme le 5ème tournoi du Grand Chelem.

En début de semaine, son service de commu­ni­ca­tion avait annoncé la présence de Venus Williams, 44 ans, invitée par les orga­ni­sa­teurs. Hier, la prin­ci­pale inté­ressée a choisi d’en rire.

Venus Williams confirms she did not accept the wild card to play Indian Wells :

« I’m not playing. I found out about the wild card when you guys did. Just saying. I love Indian Wells, I would love to be there and if I could have accepted it, I would have been like, yes. But I… pic.twitter.com/pskKtZn0DS