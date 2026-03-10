Venus Williams ne gardera pas un souvenir inou­bliable de cette édition 2026 du WTA 1000 d’Indian Wells.

Après s’être inclinée au premier tour du tournoi de simple face à la Française, Diane Parry, rencontre au cours de laquelle elle a poussé un coup de gueule en raison de l’at­tente pour avoir de l’eau fraîche, l’Américaine a été victime d’une erreur rare de la part de l’or­ga­ni­sa­tion californienne.

Cette dernière a en effet oublié de valider l’in­vi­ta­tion initia­le­ment accordée à Venus et Leylah Fernandez en double.

« Le tournoi a commis une erreur et n’a pas certifié la wild card en double de Venus Williams et Leylah Fernandez avant le tirage au sort du double féminin. Nous avons travaillé avec le super­vi­seur de la WTA pour examiner toutes les options possibles, mais comme le tirage au sort avait déjà eu lieu, l’er­reur n’a pas pu être corrigée », a déclaré un porte‐parole du tournoi. « Nous avons présenté nos excuses à Venus, Leylah et leurs équipes à ce sujet, et nous regret­tons que nos fans n’aient pas pu voir ce duo s’af­fronter à Indian Wells cette année. »

En compen­sa­tion, la direc­tion a donc décidé d’ac­corder une wild card à la légende améri­caine en double mixte. Mais pas sûr que cela soit suffisant…