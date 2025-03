Lors de son match face à la Chinoise Zheng (défaite 3–6, 4–6), Vika a vécu un grand moment de soli­tude quand l’ar­bi­trage élec­tro­nique a annoncé une balle faute alors qu’elle avait le nez dessus.

Logiquement, comme en plus ce point était impor­tant, elle n’a pas pu s’empêcher de péter un plomb d’au­tant que l’ar­bitre lui donnait presque raison.

Voici l’ex­trait de leur échange plutôt tonique.

Azarenka not happy with a call during her match against Qinwen Zheng at Indian Wells



Vika : “This is bullsh*t. What is video review for ? It’s a clear mark.”



“I unders­tand but I can’t..”



Vika : “I know you can’t do it, it’s just a sh*tty f****** system.”



“I have to give you a… pic.twitter.com/PqGISco8Ul