Totalement surclassée par Iga Swiatek, ce dimanche au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells (6−0, 6–2), l’Ukrainienne Dayana Yastremska a raconté après la rencontre sa mésa­ven­ture lors de son arrivée sur le sol améri­cain il y a quelques jours.

« J’étais en train de voler de Nice à San Francisco en passant par Istanbul. Lorsque j’ai atterri, ils ont immé­dia­te­ment voulu m’ex­pulser vers l’Ukraine. Apparemment, quel­qu’un avait offi­ciel­le­ment signalé aux auto­rités améri­caines, par l’in­ter­mé­diaire d’Interpol, que mon passe­port et mon visa avaient été perdus. Mais c’était complè­te­ment faux : mon passe­port était là, dans mes mains, et n’avait jamais disparu. J’ai passé quatre heures à l’im­mi­gra­tion de l’aé­ro­port, atten­dant anxieu­se­ment la suite des événe­ments. Selon la loi améri­caine, si un passe­port est marqué comme perdu dans le système, le visa associé devient auto­ma­ti­que­ment inva­lide. Ils ont tamponné mon visa comme étant annulé et, honnê­te­ment, à ce moment‐là, je me suis dit : ‘C’est fini, je rentre chez moi’. Même si mon visa était encore valable deux ans. Après quatre heures de tension, ils m’ont remis un docu­ment m’au­to­ri­sant à rester aux États‐Unis pendant six mois, après quoi je devrais renou­veler mon visa. C’était stres­sant et intense, tout droit sorti d’un film. »