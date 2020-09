Eugénie Bouchard est en train de retrouver des couleurs sur la terre battue d’Istanbul. Arrivée dans la Capitale turque sans avoir pu participer à l’US Open à cause d’un classement trop faible (272e), la Canadienne s’est qualifiée pour la finale après une belle victoire sur l’Espagnole Paula Badosa (94e) : 6-3, 6-2 après 1h25. Issue des qualifications, l’ancienne 5e mondiale va retrouver l’odeur de la finale plus de quatre ans et demi après la dernière disputée à Kuala Lumpur en février 2016. Une éternité pour une joueuse avec un tel potentiel. En finale ce dimanche, elle sera opposée à Tereza Martincova ou Patricia Maria Tig.

Istanbul – Genie Bouchard vs Paula Badosa 6-3, 6-2



