Grande révé­la­tion de l’année 2020 avec une victoire à Palerme et un huitième de finale à Roland‐Garros, Fiona Ferro traverse actuel­le­ment une période beau­coup plus compli­quée. Première joueuse fran­çaise au clas­se­ment WTA et désor­mais attendue par ses adver­saires, la 52e mondiale restait avant ce mardi sur une série de cinq défaites de rang.

Opposée à sa compa­triote Harmony Tan au premier tour du tournoi de Lausanne, Fiona s’est imposée en deux temps, à cause des intem­pé­ries : 7–5, 6–2.

Une fin de série qui valait bien un petit message avec la vidéo de la balle de match sur son compte Twitter.