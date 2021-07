Enchaîner deux matchs dans la même journée n’a rien de simple et pour­tant Caroline Garcia et Clara Burel ont toutes les deux réussi cette épreuve pour se quali­fier en demi‐finale du WTA 250 de Lausanne, en Suisse.

Caro et Clara, qui vont s’af­fronter pour la première fois de leur carrière pour une place en finale, se sont respec­ti­ve­ment impo­sées face à Diyas (7–5, 6–2) et Fiona Ferro (7–5, 6–2). Il y aura donc une joueuse fran­çaise en finale pour peut‐être retrouver la tête de série numéro une et récente demi‐finaliste à Roland Garros, Tamara Zidansek.