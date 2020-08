Malgré sa première victoire depuis des mois à l’occasion de sa rentrée sur le tournoi de Lexington (6-4, 6-4 face à Bouzkova), la Britannique Johanna Konta a été victime de palpitations cardiaques au cours du premier set. « Il a fallu un certain temps pour que ça se calme, jusqu’à environ 4-3 dans le premier set. Après quoi j’ai pu me concentrer sur le tennis », a expliqué le tête de série numéro 3 du tournoi américain, je me sentais un peu étourdie à la fin ».

« Je vais passer un autre électrocardiogramme »

Elle a notamment expliqué que ce problème n’était pas nouveau : « Il (son rythme cardiaque) augmente sans raison… Nous n’avions pas joué un long point à ce moment-là, je ne me sentais pas fatiguée. Et pourtant, je n’avais plus aucune force. Je suis inquiète. Je vais passer un autre électrocardiogramme. Mais maintenant cela ne se reproduira probablement plus avant un an ou quelque chose comme ça », a conclu la joueuse de 29 ans.