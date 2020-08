Serena a bataillé trois manches pour venir à bout de Bernada Para (4-6, 6-4, 6-1). Elle va affronter pour la 31ème fois sa soeur Venus Williams au second tour à Lexington.

En conférence de presse, elle est revenue sur sa victoire : « C’était une atmosphère vraiment calme, c’était vraiment cool. Je ne peux pas dire que je n’ai pas du tout aimé ça », a déclaré Serena.

Il semble donc que ces conditions de jeu si spéciales n’aient pas dérangé plus que cela l’Américaine : « C’est différent, je ne vais pas dire le contraire mais j’ai vécu tellement de choses dans ma carrière que cela sera une page supplémentaire, une expérience de plus. Le plus important pour moi c’est surtout que je suis parvenue à l’emporter parce que j’étais calme, c’est aussi la première fois que cela m’arrive »