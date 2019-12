Vainqueur pour la 3ème fois à Limoges en dominant aisément Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (6-1, 6-3), la Russe s’est exprimée dans les colonnes de notre confère le Populaire du Centre : « Je suis vraiment très heureuse de ce troisième titre. J’ai été surprise d’être aussi à l’aise dans le premier set. Au début, j’étais un peu nerveuse et au fur et à mesure, je me suis mise dans mon match et la nervosité s’est estompée. Au final, je ne m’attendais pas à ce que cela aille aussi vite. Il n’y a pas de différence entre ce titre et les deux autres. Tous les titres sont différents, je suis juste à chaque fois très heureuse de gagner. Je ne m’explique pas pourquoi je suis si bien ici mais ce tournoi est vraiment spécial pour moi. Et je reviendrai bien sûr l’année prochaine pour encore gagner ! ».