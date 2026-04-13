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Mirra Andreeva après son sacre : « J’avais la flemme de sortir de ma chambre cette semaine alors mon père m’apportait à manger chaque jour »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeuse d’Anastasia Potapova (97e mondiale) en finale du WTA 500 de Linz (1−6, 6–4, 6–3), Mirra Andreeva a remporté, à seule­ment 18 ans, le cinquième titre de sa carrière sur le circuit prin­cipal, et son deuxième sur terre battue.

Lors de la céré­monie de remise des prix, la 10e joueuse mondiale a tenu à remer­cier son équipe, ainsi que son père, présent à ses côtés en Autriche tout au long de la semaine.

« Merci à mon équipe, qui était avec moi cette semaine. Ça n’a pas été facile, mais nous avons réussi. Merci aussi à mon père, qui m’a soutenue chaque jour, en m’apportant le déjeuner et le dîner dans ma chambre parce que j’avais la flemme de sortir (rires) », a confié la Russe avec le sourire, fidèle à sa spontanéité.

Mirra Andreeva tentera désor­mais d’en­chaîner à Stuttgart où elle affron­tera Jelena Ostapenko (23e) dès le premier tour. 

Publié le lundi 13 avril 2026 à 17:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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