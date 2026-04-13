Tombeuse d’Anastasia Potapova (97e mondiale) en finale du WTA 500 de Linz (1−6, 6–4, 6–3), Mirra Andreeva a remporté, à seule­ment 18 ans, le cinquième titre de sa carrière sur le circuit prin­cipal, et son deuxième sur terre battue.

Lors de la céré­monie de remise des prix, la 10e joueuse mondiale a tenu à remer­cier son équipe, ainsi que son père, présent à ses côtés en Autriche tout au long de la semaine.

« Merci à mon équipe, qui était avec moi cette semaine. Ça n’a pas été facile, mais nous avons réussi. Merci aussi à mon père, qui m’a soutenue chaque jour, en m’apportant le déjeuner et le dîner dans ma chambre parce que j’avais la flemme de sortir (rires) », a confié la Russe avec le sourire, fidèle à sa spontanéité.

Mirra Andreeva to her dad and her team after beating Potapova in Linz final :



“Thanks to the part of my team that was here with me this week. It was not easy but we made it through. Thanks to my dad who was here with me suppor­ting me every day, brin­ging lunch and dinner to my… pic.twitter.com/qRyYSa6N5S — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 12, 2026

Mirra Andreeva tentera désor­mais d’en­chaîner à Stuttgart où elle affron­tera Jelena Ostapenko (23e) dès le premier tour.