Tombeuse d’Anastasia Potapova (97e mondiale) en finale du WTA 500 de Linz (1−6, 6–4, 6–3), Mirra Andreeva a remporté, à seulement 18 ans, le cinquième titre de sa carrière sur le circuit principal, et son deuxième sur terre battue.
Lors de la cérémonie de remise des prix, la 10e joueuse mondiale a tenu à remercier son équipe, ainsi que son père, présent à ses côtés en Autriche tout au long de la semaine.
« Merci à mon équipe, qui était avec moi cette semaine. Ça n’a pas été facile, mais nous avons réussi. Merci aussi à mon père, qui m’a soutenue chaque jour, en m’apportant le déjeuner et le dîner dans ma chambre parce que j’avais la flemme de sortir (rires) », a confié la Russe avec le sourire, fidèle à sa spontanéité.
Mirra Andreeva to her dad and her team after beating Potapova in Linz final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 12, 2026
“Thanks to the part of my team that was here with me this week. It was not easy but we made it through. Thanks to my dad who was here with me supporting me every day, bringing lunch and dinner to my… pic.twitter.com/qRyYSa6N5S
Mirra Andreeva tentera désormais d’enchaîner à Stuttgart où elle affrontera Jelena Ostapenko (23e) dès le premier tour.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 17:11