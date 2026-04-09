En diffi­culté depuis le début de la saison malgré un titre décroché en tout début d’année à Adélaïde, Mirra Andreeva a réussi son entrée en lice sur la terre battue autri­chienne de Linz : 6–4, 6–2 face à Sloane Stephens.

De passage en confé­rence de presse d’après match, la jeune joueuse russe a été inter­rogé sur l’ab­sence dans sa box de sa coach, Conchita Martinez, avec qui elle entre­tient une rela­tion à la fois fusion­nelle et conflictuelle.

Du coup, l’ac­tuelle 10e joueuse mondiale n’a pas hésité à faire un peu d’hu­mour. Extraits publié par nos confrères d’Ubitennis.

Q. Je n’en suis pas sûr, mais je crois que Conchita n’est pas là. Elle viendra plus tard ?

Mirra Andreeva : On a prévu qu’elle vienne à Stuttgart, mais si je joue mal, elle ne viendra pas [rires]. Je plai­sante. Elle viendra quand même à Stuttgart, elle a pris une semaine de repos. On avait besoin de faire une pause parce que parfois, on se fait vrai­ment chier l’une et l’autre. Elle a pris une semaine de congé et rejoindra l’équipe à Stuttgart.

Q. Tu peux préciser ?

Mirra Andreeva : Je plai­sante. Ce n’est pas du genre « tu me casses les pieds, va‐t’en ». On en a parlé : l’année est remplie de tour­nois, si elle veut rester à la maison, c’est le moment. Moi, je suis venue ici quand même, c’est tout.