Ancienne 2e joueuse mondiale et double finaliste en Grand Chelem (Wimbledon et US Open 2010), la Russe Vera Zvonareva prend toujours autant de plaisir sur le circuit alors qu’elle a eu 36 ans le 7 septembre dernier. Lauréate du dernier US Open en doubles avec Laura Siegemund, Vera nous livre ses secrets de longévité avant d’affronter Elise Mertens en huitièmes de finale du tournoi de Linz, en Autriche.

« Je profite simplement de mon temps sur le terrain, je veux jouer autant de matchs que possible pour prolonger ma carrière. Peut-être que cela durera encore quelques mois, peut-être encore quelques années, je ne me fixe aucune limite. Hier, j’ai affronté un jeune joueur prometteuse (ndlr : l’Ukrainienne Marta Kostyuk), j’ai pu me battre sur le court et jouer un super match. Après tant d’années, mon physique et ma mentalité sont toujours là, j’ai toujours l’envie de gagner. »