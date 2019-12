Le tournoi de Lugano, qui se déroule en avril sur terre battue, n’aura pas lieu en 2020. Le tournoi suisse subit la refonte du calendrier féminin ainsi que l’arrivée d’une nouvelle formule de la Fed Cup qui se déroulera sur une semaine en avril à Budapest.

WTA Lugano officially cancelled from 2020 calendar citing as issues the shortened clay court swing (scheduled in the same week as Stuttgart, 2 weeks later than usual) and the introduction of the new Fed Cup format

Statement on the official website (https://t.co/Qg8pTu2ke9) pic.twitter.com/9uBfFsLUSq

— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) December 23, 2019