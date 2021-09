C’était la 25ème édition du tournoi WTA250 du Luxembourg, mais personne ne s’ima­gi­nait que cela allait être la dernière.

Dans une inter­view accordée au quoti­dien Tageblatt, la direc­trice du tournoi Danielle Maas ne mâche pas ses mots : « Nous sommes un évène­ment fami­lial, et ce qui nous importe est de pouvoir offrir un spec­tacle de qualité à nos fans et nos parte­naires. Depuis les nouvelles direc­tives de 2019 de la WTA cela n’est plus possible. De plus leur absence à notre gala ainsi que celles des joueuses qui n’avaient pas le droit de venir, nous a fait vite comprendre que ce serait la dernière fois qu’un tournoi WTA aurait lieu au Luxembourg. Nous sommes très heureux d’avoir clos cette histoire, qui ne nous a plus procuré aucune joie »

On rappelle que c’est la danoise Clara Tauson qui a remporté le trophée en domi­nant en finale Jelena Ostapenko.