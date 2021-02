Coach de la jeune joueuse ukrai­nienne Katarina Zavatska (21 ans, 123e mon­diale), Bastien Fazincani (NDLR : Il est coach au sein de la All In Tennis Academy) que l’on connait bien à Welovetennis, est donc à l’Open 6ème Sens de Lyon pour vivre son pre­mier tour­noi en période Covid‐19. Avant que sa joueuse ne rentre dans le vif du sujet, on a fait un point avec lui sur ce qui va rendre ce tour­noi assez par­ti­cu­lier. Selon le par­cours de Zavatska, il a pro­mis d’in­ter­ve­nir plu­sieurs fois pour nous don­ner ses impressions.

« C’est vrai que pour moi c’est un bap­tême du feu. Après, j’ai envie de dire que bulle ou pas bulle, on a fina­le­ment le même rythme que dans un tour­noi nor­mal. La vie d’une joueuse, celle d’un coach, et de son pré­pa­ra­teur phy­sique c’est quand même avant tout le court, l’en­trai­ne­ment, la salle de gym, le repos, les repas. Après c’est vrai que quelques fois on peut se faire un res­tau­rant, sor­tir un peu, mais on est quand même concen­tré sur le ten­nis. Donc, je me suis vite mis dans le bain d’au­tant que Katarina est une fille qui est tonique, sérieuse mais qui ne se prive pas pour faire des blagues. Je suis aus­si accom­pa­gné de son coach phy­sique, ce qui fait que l’on arrive à s’oc­cu­per, à rem­plir les temps morts plus faci­le­ment. Par exemple, on a mis une grosse pres­sion (rires) sur Katarina au début quand on est arri­vé sur Lyon. Comme elle est en train d’ap­prendre le fran­çais, on lui a fait croire que chaque soir on allait lui concoc­ter une dic­tée. J’avoue qu’elle était presque ter­ri­fiée, plus que quand je lui annonce un entraî­ne­ment qui va être très long et dur physiquement. »

NB : Katarina Zavatska joue­ra son pre­mier tour ce mar­di face à une joueuse qualifiée.