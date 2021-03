Clara Burel vient de réaliser la meilleure perfor­mance de sa carrière, en terme de clas­se­ment, en venant à bout de sa compa­triote Alize Cornet, classée 59e mondiale. La joueuse de 19 ans (218e mondiale) est ainsi quali­fiée pour les huitièmes de finale de l’Open 6e Sens de Lyon où elle affron­tera la Biélorusse Sasnovich (96e mondiale) demain à partir de 10h. Après sa victoire 6–1 1–6 6–3 en 2h07 de jeu, la Rennaise semblait parti­cu­liè­re­ment fière d’avoir battue celle qu’elle « prenait en exemple » quand elle était petite :

« Ça fait plaisir de battre une cham­pionne que j’ai souvent regardée à la télé­vi­sion. Après, sur le terrain, peu importe l’adversaire, je me concentre sur moi et non sur la personne de l’autre côté du filet. Mais à la fin du match c’est sur que j’étais heureuse de battre une fille que je regar­dais quand j’étais jeune et qui était mon exemple. Rentrer dans le top 200 est une étape de plus, cela m’ouvira des portes pour les quali­fi­ca­tions des tour­nois WTA. Je vais commencer à changer de circuit, cela fait plaisir ».