Deuxième match d’af­filée contre une membre du top 100 et deuxième victoire pour Clara Burel. L’aventure lyon­naise se pour­suit donc pour la Rennaise qui, après avoir battu Cornet au premier tour, est venue à bout de la Biélorusse Sasnovich (96e mondiale) en trois sets sur le score de 7–5, 2–6, 6–0 en huitièmes de finale. La Française, qui sort d’une finale à Potiers, explique ce début de saison promet­teur par une bonne prépa­ra­tion hiver­nale, mais déplore le peu de tour­nois programmés sur le circuit secondaire :

« Ça faisait long­temps que je n’avais pas enchaîné 2 tour­nois avec autant de victoires. C’est le fruit d’un travail continu, d’une bonne prépa­ra­tion hiver­nale. Mais je regrette que chez les filles, on voit plus de tour­nois s’annuler que se mettre en place. Pour le moment, on a très peu de tour­nois programmés dans les prochains mois sur le circuit secon­daire. Donc pouvoir jouer un WTA ici à Lyon est une chance. »

Clara affron­tera demain sa compa­triote Fiona Ferro, tombeuse hier de Martincova (129e mondiale), pour une place dans le dernier carré.