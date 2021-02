Déjà pour­vu d’un pla­teau de grande qua­li­té, l’Open 6ème Sens de Lyon s’est encore ren­for­cé en ayant annon­cé le nom de ses trois « invi­tées » pour le tableau prin­ci­pal. Il s’a­git de la Canadienne Eugénie Bouchard (141e), ancienne numé­ro 5 mon­diale et fina­liste de Wimbledon 2014, et des deux espoirs fran­çaises Clara Burel (217e, ancienne numé­ro 1mondiale junior) et Harmony Tan (192e).

Ainsi, toutes trois rejoignent entre autres Garcia, Ferro, Mladenovic, Cornet, Gauff ou encore Alexandrova, tête de série n°1 du tour­noi. Mais avec ses deux jeunes Bleues, l’Open 6ème Sens se dote sur­tout des neuf meilleures joueuses fran­çaises actuelles du cir­cuit WTA. Prévu du 27 février au 7 mars pro­chain, le tour­noi lyon­nais risque de faire la part belle à nos Tricolores…