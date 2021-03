À la fois joueuse et orga­ni­sa­trice de l’Open 6e sens de Lyon (WTA 250), Caroline Garcia s’est expri­mée chez nos confrères de L’Équipe. La Lyonnaise, qui doit affron­ter sa com­pa­triote Océane Dodin au pre­mier tour ce mar­di, est bien consciente de la dif­fi­cul­té d’or­ga­ni­ser un tel évè­ne­ment dans une période aus­si compliquée.

« Quand on est joueur, on ne se rend pas tout le temps compte de tout ce qui se passe der­rière. À l’heure actuelle, pour chaque évé­ne­ment, per­sonne n’a de marge finan­cière. Par exemple, il y a des accords avec cer­tains par­te­naires et quand tout est modi­fié, il y a des rené­go­cia­tions. Ça va plu­tôt à la baisse en ce moment. Le cir­cuit est dur pour tout le monde, pour les joueurs et les orga­ni­sa­teurs de tournoi. »