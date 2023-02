Crédits photo : Kévin Clément

Caroline a encore une nouvelle fois fait preuve de courage face à l’Italienne Paolini (66ème mondiale). La Lyonnaise s’im­pose en deux manches (7−5, 7–5) en conti­nuant à jouer son jeu offensif.

Ce succès lui permet d’at­teindre le dernier carré. En tant que seule tête de série du tableau, elle est bien sûr la grande favo­rite pour aller soulever le trophée dimanche.

Maintenant, c’est peut‐être le plus dur qui commence pour elle car la pres­sion augmente à chaque tour.

On l’a d’ailleurs bien senti durant toute la rencontre.

Mais comme elle l’a dit, elle est là pour vivre plei­ne­ment ce moment : « J’aime jouer avec mes émotions et quelques fois cela me joue des tours, mais je ne vais pas me changer, merci à vous et il faudra encore être là, demain »