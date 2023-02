Pourtant favo­rite de cette finale étant donné son expé­rience et le fait qu’elle jouait à domi­cile devant un stade bouillant et tota­le­ment acquis à sa cause, Caroline Garcia est tombée sur un os, ce dimanche en finale du WTA 250 de Lyon.

Battue par une Alycia Parks extrê­me­ment solide et relâ­chée (17 aces et 85% de réus­site derrière sa première balle), la Lyonnaise a été prise à son propre jeu et souvent étouffée par la puis­sance de l’Américaine.

Incapable de breaker son adver­saire (0 balle de break convertie sur 4), Caro s’est donc logi­que­ment inclinée en deux manches après un peu plus de 2 heures de jeu : 6–7(7), 5–7.

Si le Palais des Sports de Gerland ne deman­dait qu’à s’en­flammer en ce dimanche après‐midi, il a été bruta­le­ment refroidi par une joueuse qui risque de faire beau­coup parler d’elle dans les semaines à venir.