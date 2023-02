Crédit Photos : Kevin Clément

Caroline Garcia a soufflé le chaud et le froid ce jeudi soir dans un palais des sports de Gerland copieu­se­ment garni. Après un premier set manqué (2−6), elle a imposé sa loi face à la Belge Alison Van Uytanck toujours diffi­cile à jouer en salle.

En confé­rence de presse, Caro a bien voulu s’ex­pli­quer aussi sur les moments de tension qui ont jonché ce duel.

« Alison prend la balle très tôt. En salle, on peut plus faci­le­ment poser ce type de jeu car il n’y a pas de problème de vent par exemple. C’est vrai qu’en indoor elle une petite renommée. Je suis donc satis­faite d’avoir su réagir après cette première manche. Tout au long du match, il y avait des moments de tensions. Avec toutes ses fautes d’ar­bi­trage, c’est vrai que je me suis un peu enflammée, ce qui n’est pas vrai­ment dans mes habitudes »