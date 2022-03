Crédits Photos : Alexandre Hergott

Bien que battue par la Chinoise Zhang qui l’a privé d’une finale élec­trique lors de ce tournoi 6ème Sens de Lyon très réussi, Caroline Garcia a vécu une semaine « positive ».

Cela est du à une nouvelle approche du jeu notam­ment en terme de compor­te­ment comme elle l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe : « Je me rends compte que m’énerver ne va pas forcé­ment régler les choses, je perds de l’énergie pour rien. En restant calme, je sais que j’aurai un moyen de trouver une solu­tion. J’ai pris un plaisir énorme à jouer ici et à partager ça avec le public, ma famille et des amis. Sur le court, j’ai enchaîné quatre matches à un bon niveau et ça ne m’était pas arrivé depuis plusieurs mois. Mon niveau progresse et mon service est rede­venu une vraie arme, ce qui est très impor­tant pour mon jeu. Il y a vrai­ment beau­coup de positif » a expliqué la Lyonnaise dont on obser­vera de près le parcours à Indian Wells.