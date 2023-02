Crédits Photo : Kevin Clément

Caroline Garcia est en forme cette semaine à Lyon. Elle tentera de décro­cher son premier titre sur Ses terres natales. La Lyonnaise a parfai­te­ment géré sa demi‐finale pour rejoindre la jeune Américaine Alycia Parks, 22 ans, 79ème au clas­se­ment WTA.

La numéro 4 mondial s’attend à un match compliqué comme elle l’a confié en confé­rence de presse. Cependant une chose est sure, elle pourra compter sur un stade « archi plein » avec un public acquis à sa cause.

« Je sais que cela va être une grosse bataille, logi­que­ment lorsque vous arrivez en finale vous vous attendez à affronter une joueuse qui est en pleine confiance avec quatre victoires de suite. Alycia est une joueuse puis­sante qui frappe fort des deux côtés. Il va falloir accepter de subir ses assauts et se concen­trer sur le reste. Je vais essayer de la faire dégou­piller en impo­sant mon style de jeu. Je travaille pour jouer des finales tous les jours, ça me pousse à me dépasser lors de ces matchs impor­tants » a déclaré Caroline Garcia.

La finale de l’Open 6ème sens immo­bi­lier est à suivre ce dimanche à partir de 15h30 au palais des sports de Lyon et aussi sur BeIn Sports.