Ce mardi matin, Caroline Garcia était présente à un petit déjeuner offert aux parte­naires de l’Open 6e Sens – Métropole de Lyon. Ella a confirmé sa présence pour la 4e edition. Une édition qui se jouera du 28 janvier au 5 février, soit une semaine avant la date de la saison dernière.

« Oui, je serai sur le court pour la 4e édition. Cela me tient à coeur et je pense que ma saison 2022 va motiver mes fans et tous les amou­reux du tennis à venir me soutenir. Déjà l’an dernier cela avait été fort même si je ne jouais pas mon meilleur tennis. C’est évidem­ment une date que j’ai coché dans mon calen­drier. Et d’ailleurs le fait que l’on est avancé d’une semaine avec une période consa­crée à l’in­door en Europe va éviter des grands voyages alors qu’a­vant c’était à cheval avec des tour­nois au Moyen Orient », a expliqué Caro.

On rappelle que l’Open 6e Sens – Métropole de Lyon est un WTA 250 et qu’il ne peut accueillir qu’une seule joueuse top 10 dans son tableau final.