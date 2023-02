Qualifiée avec auto­rité pour la finale de l’Open 6e sens – Métropole de Lyon, Caroline Garcia, de passage en confé­rence de presse, s’est exprimée sur sa rela­tion parti­cu­lière avec le public lyon­nais lors de cette semaine au Palais des Sports de Gerland.

Et alors qu’elle a à plusieurs reprises demandé à la foule de faire du bruit après des points de qualité, Caro a reconnu que cette atti­tude était assez nouvelle chez elle, notam­ment depuis sa « renais­sance » lors de la deuxième partie de la saison 2022.

« C’est assez nouveau cette commu­nion avec le public, c’est surtout depuis l’année dernière en fin de saison. En fait, avant, j’avais peur d’aller cher­cher le public, j’avais peur de récu­pérer toute leur énergie et de ne pas réussir à la gérer et d’aller trop loin. Maintenant, cela vient beau­coup plus natu­rel­le­ment. J’aime commu­nier avec eux, j’aime demander plus de soutiens. C’est une super expé­rience pour moi de voir que je suis capable de les gérer, j’ar­rive à bien emma­ga­siner tout ça. Et c’est aussi une bonne répé­ti­tion pour Roland‐Garros plus tard. »

De votre envoyé spécial à Lyon.