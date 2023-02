Alors qu’elle avouait hésiter au début de l’Open d’Australie, Caroline Garcia a fina­le­ment accepté d’ap­pa­raître dans la saison 2 de « Break Point » sur Netflix. RMC a révélé que la Française avait été suivie et filmée quelques jours lors de l’Open 6e Sens de Lyon la semaine dernière.

En confé­rence de presse après sa défaite en finale dimanche, Caro’ s’est exprimée à ce sujet.

« Je trou­vais que ce n’était pas le bon moment à Melbourne pour me mettre dedans. Je voulais aussi laisser passer le tournoi pour regarder la saison 1. J’ai regardé dans l’avion retour et j’ai bien accroché. Il y a une envie de beau­coup de joueurs et de moi aussi de partager un peu l’en­vers du décor. C’était marrant de les avoir au début de la semaine, ça donnait une énergie nouvelle. »